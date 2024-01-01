Женщины возьмут в такси женщин: новая услуга от известного агрегатора перевозок

Пока эта услуга действует на столичный регион, но это только начало. Вероятно, такое приложение этот таксомоторный оператор вскоре запустит на своей платформе в других городах. Об этом идет речь на странице Bolt в Facebook.

В компании оправданно прониклись безопасностью пассажирок и водительниц. Именно это и побудило создать подходящую категорию сервиса.

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Главная цель состоит в том, чтобы сделать поездку женщин комфортной, безопасной и удобной. Услуга рассчитана только на женщин или женщин с детьми. По такому вызову компания будет подавать таксомотор., за рулем которого обязательно будет женщина.

При этом стоимость услуги будет аналогична, как и на обычный вызов такси. Правда, для осуществления заказа следует пройти простую и не очень сложную, но скорую верификацию.

Женские таксомоторные службы удачно дополнят рынок пассажирских услуг.– спрос будет только расти. Коллаж: Авто24

Для Киева это уже вторая женская служба такси. Ранее в столице такие пассажирские услуги чисто для женщин стала предоставлять таксомоторная компания Pink Taxi. Она, как и Bolt, также работает по предварительной верификации и заказ от мужчин не принимает.

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Таким образом, столичный транспортный бизнес не только расширил перечень своих услуг по современным мировым стандартам безопасности и комфорта., но и начал создавать новые рабочие места для женщин-водительниц.