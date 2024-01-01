Жінки возимуть в таксі жінок: нова послуга від відомого агрегатора перевезень

Поки ця послуга діє на столичний регіон, але це лише початок. Ймовірно, такий додаток цей таксомоторний оператор невдовзі запустить на своїй платформі в інших містах. Про це йдеться на сторінці в Bolt в Facebook.

У компанії виправдано перейнялися безпекою пасажирок та водійок. Саме це і спонукало створити відповідну категорію сервісу.

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Головна мета полягає в тому, щоб зробити поїздку жінок комфортною, безпечною та зручною. Послуга розрахована лише на жінок чи жінок з дітьми. На такий виклик компанія подаватиме таксомотор, за кермом якого обов’язково перебуватиме жінка.

При цьому вартість послуги буде аналогічною, як і на звичайний виклик таксі. Щоправда, для здійснення замовлення слід пройти просту й не дуже складну, але швидку верифікацію.

Жіночі таксомоторні служби вдало доповнять ринок пасажирських послуг – попит лише зростатиме. Колаж: Авто24

Для Києва це буде вже друга жіноча служба таксі. Раніше у столиці такі пасажирські послуги суто для жінок почала надавати таксомоторна компанія Pink Taxi. Вона, як і Bolt, також працює за попередньою верифікацією і замовлення від чоловіків не приймає.

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Таким чином столичний транспортний бізнес не лише розширив перелік своїх послуг за сучасними світовими стандартами безпеки й комфорту, але й почав створювати нові робочі місця для жінок-водійок.