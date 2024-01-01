Українських таксистів "попросять" придбати ліцензію та сплачувати податки

За словами заступника міністра Міністерства розвитку громад та територій України Сергія Деркача, нині в Україні ліцензованих перевізників у сфері таксі не так багато – близько 9,5 тисяч. Про це йдеться на його ФБ-сторінці.

"Водночас кількість водіїв таксі може сягати близько 250 тисяч. Тож більшість водіїв таксі працюють нелегально. Відповідно про сплату податків, єдині стандарти надання послуг та про відповідальність перед пасажиром не йдеться", – зазначив у ході ділової зустрічі "Робимо міста для людей" Сергій Деркач.

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Для поліпшення роботи цього транспортного сектору пасажирських послуг планується спростити ліцензування таксі. Це перше і невідкладне завдання. Вже зараз йде активна робота над зміною вимог до отримання ліцензії на таксі.

Тут є багато юридичних нюансів, адже самозайнятий водій навряд чи зможе отримати ліцензію на таксі, якщо серед вимог є "персонал, який перевіряє передрейсовий та післярейсовий технічний стан" або має бути "фахівець відповідальний за організацію та безпеку міжнародних перевезень".

"Тож наша мета лишити такі вимоги, які А) легко виконати і Б) забезпечуватимуть дотримання безпеки на транспорті. Найближчим часом плануємо представити спрощену систему ліцензування та обговорити її з бізнесом", – уточнив Сергій Деркач.

По-друге, слід напрацювати нову систему регулювання таксі. Вона має враховувати інтереси доброчесного бізнесу, пасажира, громади, онлайн-платформи та держави. Тут на черзі проведення низки консультацій з усіма сторонами та вивчення найкращі практики.

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Окреме питання – регулювання діяльності ride-hailing сервісів. Тут також має бути створена політика, що буде враховувати поточну реальність, а також забезпечувати співпрацю з доброчесними водіями та водійками. Мова як про ліцензії, так і сплату податків.

Ринок таксі, на думку урядовців, повинен забезпечувати не лише комфорт пасажирів, але й їх безпеку, справедливі умови для всіх учасників та сплату податків.