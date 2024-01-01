Украинских таксистов "попросят" приобрести лицензию и платить налоги

По словам заместителя министра Министерства развития громад и территорий Украины Сергея Деркача, ныне в Украине лицензированных перевозчиков в сфере такси не так много – около 9, 5 тысяч. Об этом идет речь на его ФБ-странице.

"В то же время количество водителей такси может достигать около 250 тысяч. Так что большинство водителей такси работают нелегально. Соответственно об уплате налогов, единые стандарты предоставления услуг и об ответственности перед пассажиром речь не идет", – отметил в ходе деловой встречи "Делаем города для людей" Сергей Деркач.

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Для улучшения работы этого транспортного сектора пассажирских услуг планируется упростить лицензирование такси. Это первая и неотложная задача. Уже сейчас идет активная работа по изменению требований к получению лицензии на такси.

Здесь есть много юридических нюансов, ведь самозанятый водитель вряд ли сможет получить лицензию на такси, если среди требований есть "персонал, который проверяет предрейсовое и послерейсовое техническое состояние" или должно быть "специалист ответственный за организацию и безопасность международных перевозок".

"Итак, наша цель оставить такие требования, которые А) легко выполнить и Б) будут обеспечивать соблюдение безопасности на транспорте. В ближайшее время планируем представить упрощенную систему лицензирования и обсудить ее с бизнесом", – уточнил Сергей Деркач.

Во-вторых, следует наработать новую систему регулировки такси. Она должна учитывать интересы добропорядочного бизнеса, пассажира, громады, онлайн-платформы и государства. Здесь на очереди проведение ряда консультаций со всеми сторонами и изучение наилучших практик.

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Отдельный вопрос – регулирование деятельности ride-hailing сервисов. Здесь также должна быть создана политика, что будет учитывать текущую реальность, а также обеспечивать сотрудничество с добродетельными водителями и водителями. Речь как о лицензиях, так и об уплате налогов.

Рынок такси, по мнению чиновников, должен обеспечивать не только комфорт пассажиров, но и их безопасность, справедливые условия для всех участников, уплату налогов.