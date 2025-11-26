Чорна пʼятниця та Різдво стали каторгою для німецьких водіїв

Основні висновки дослідження профспілки Verdi змусять органи контролю задуматися, бо назріває справжня криза в галузі доставлення посилок у Німеччині. Про це пише verkehrsrundschau.de, посилаючись на експертів згаданої організації.

Дослідження Verdi показує: 89% водіїв повідомляють про різке зростання навантаження, постійний брак часу та межові фізичні зусилля. 79% змушені під таким тягарем знижувати якість роботи, щоб встигати з маршрутом та графіком.

Висхідне навантаження та погіршення умов праці

У галузі фіксують гірші умови праці, ніж у більшості інших секторів, зокрема через низьку оплату та нестачу перерв. Багато водіїв працюють довше за дозволені норми, а перерви часто відсутні.

Перевірки в Північному Рейні-Вестфалії виявили порушення у більшості субпідрядників: брак інструктажів, нагляду та надмірно довгий робочий день. Кожен п’ятий водій працює понад 10 годин.

Критика субпідрядної моделі

Verdi вимагає обмежити вагу посилок до 20 кг для одного працівника та заборонити субпідрядників у секторі. Міністерство праці вже зреагувало й закликає запровадити електронний облік робочого часу, оскільки ручна фіксація неефективна.

Бум онлайн-торгівлі й нестача персоналу

Швидке зростання e-commerce та пікові періоди, як Чорна п’ятниця чи Різдво, різко підвищують навантаження на доставників. Компанії не встигають наймати достатньо працівників для обробки обсягів.

Рекордні показники лікарняних

За даними AOK, у 2024 році рівень лікарняних у поштово-посилковій сфері – 7,69%, що значно вище середнього. Особливо часто фіксуються проблеми з опорно-руховим апаратом. Причини – фізичне виснаження, підйом важких посилок, часті сходи, тиск часу та збільшення зон доставлення.