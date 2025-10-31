Черниговское направление из столицы теперь без объезда и пробок

Разрушенный в начале полномасштабного вторжения мост до нынешнего времени заменяла понтонная переправа, по которой движение разрешалось легковым автомобилям.

Как сообщает на своей странице глава Госагентства восстановления Сергей Сухомлин, "нагрузка на понтонную переправу была колоссальной, особенно в часы пик – образовывались пробки, а крупногабаритный транспорт вынужден был объезжать через соседние села".

Обещанного три года ждали

И хотя формально договор на капитальное восстановление моста был подписан в 2022 году, это логистику региона никак не улучшило. В том проблемном месте люди теряли часы на дорогу на работу и домой.

"Зимой 2025 года мы начали подготовку к восстановлению, а уже 10 июня стартовали активные работы. И сегодня, 31 октября, движение по мосту открыто. Помогла Великобритания. Благодаря софинансированию со стороны UK Export Finance (UKEF) удалось реализовать этот проект. Металлоконструкции для сооружения также доставляли из Великобритании", – отметил Сергей Сухомлин.

Вот таким был мост после разрушения (вверху), и таким он стал в процессе строительства и сдачи в эксплуатацию (внизу). Фото: Госагентство восстановления

Не только в радость водителям

Позаботились и о пешеходах и велосипедистах. Специально для них с обеих сторон обустроили тротуары. Они здесь действительно впечатляют – 2,5 метра ширины. Также обустроены подходы по 50 метров с обеих сторон моста.

Установлено новое перильное и барьерное ограждение, а водоотвод с моста и подходов организовано в очистные сооружения.



Немного работы осталось, но на движение это не повлияет

Несмотря на то, что впереди еще незначительный объем работ, полноценное движение восстановлено. С сегодняшнего дня люди могут сократить время в пути и снова пользоваться привычным маршрутом без объездов.