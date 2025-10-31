Чернігівський напрямок з столиці тепер без об'їзду і заторів

Зруйнований на початку повномасштабного вторгнення міст до нинішнього часу замінювала понтонна переправа, якою рух дозволявся легковим автомобілям.

Як повідомляє на своїй сторінці глава Держагентства відновлення Сергій Сухомлин, "навантаження на понтонну переправу було колосальним, особливо в години пік – утворювались затори, а великогабаритний транспорт змушений був об’їжджати через сусідні села".

Обіцяного три роки чекали

І хоча формально договір на капітальне відновлення мосту був підписаний у 2022 році, це логістику регіону ніяк не покращило. У тому проблемному місці люди втрачали години на дорогу до роботи та додому.

"Взимку 2025 року ми розпочали підготовку до відбудови, а вже 10 червня стартували активні роботи. І сьогодні, 31 жовтня, рух мостом відкрито. Допомогла Велика Британія. Завдяки співфінансуванню з боку UK Export Finance (UKEF) вдалося реалізувати цей проєкт. Металоконструкції для споруди також доставляли з Британії", – зазначив Сергій Сухомлин.

Ось таким був міст після руйнації (вгорі), і таким він став у процесі будівництва та здачі в експлуатацію (внизу). Фото: Держагентства відновлення

Не тільки в радість водіям

Подбали й про пішоходів та велосипедистів. Спеціально для них з обох боків облаштували тротуари. Вони тут й справді вражають – 2,5 метри ширини. Також облаштовано підходи по 50 метрів з обох боків мосту.

Встановлено нове перильне та бар’єрне огородження, а водовідвід із мосту та підходів організовано в очисні споруди.



Трохи роботи лишилося, але на рух це не вплине

Попри те, що попереду є ще незначний обсяг робіт, повноцінний рух відновленою. Відсьогодні люди можуть скоротити час у дорозі та знову користуватися звичним маршрутом без об’їздів.