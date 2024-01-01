Коли відкриють міст через канал у Вишгороді на Київщині

У цьому місці один з прольотів мосту було зруйновано в 2022 році, коли розпочалося повномасштабне вторгнення російських окупантів на Київ. З часом тут влаштували понтонну переправу для легкового автотранспорту та автомобілів екстрених служб, щоб учасникам дорожнього руху не доводилося здійснювати об’їзд через сусіднє село Лебедівка.

Як повідомляє на своїй ФБ-сторінці перший заступник голови Державного агентство відновлення та розвитку інфраструктури України Микола Бойко, роботу з відновлення переправи веде компанія Doğuş Grubu.

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Відбудова основного мосту триває в межах кредитної угоди з Великобританією. Наразі підрядник вже отримав першу частину металевих конструкцій прогонових будов, закуплених у Великій Британії.

Фахівці завершують влаштування опор, щоб згодом розпочати встановлення металевих балок та влаштування монолітної плити проїзної частини.

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Паралельно у сусідньому селі Лебедівка тривають підготовчі роботи з влаштування тимчасового мосту, який почне функціонувати разом з відкриттям руху через мостову споруду на дорозі Р-69. Тоді міст у Лебедівці також почнуть ремонтувати.

Планом передбачено, що основний міст у Лебедівці перебуватиме у ремонті не дуже довго. Там завершити ремонт та відкрити рух по основному мосту мають у першому півріччі наступного року.

Нині всі роботи на Р-69 та у Лебедівці ведуться паралельно. Підрядник планує збільшити кількість працівників та техніки, щоб завершити роботи вчасно.