Ще по одному мосту через Ірпінь відновиться рух транспорту

Пошкоджений у лютому 2022 року під час бойових дій міст між Києвом та населеними пунктами Вишгородського району потребував капітальних відновлювальних робіт. Рух транспорту через річку облаштували тимчасовий.

Як повідомляє Держагентство відновлення, восени минулого року там розпочався капітальний ремонт, після чого міст отримає кращу пропускну спроможність та вантажність.

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Відповідно до проєктної документації тут влаштували пальові фундаменти, опори та балки прогонової будови. Також було забетоновано монолітну залізобетонну плиту.

Невдовзі логістика на трасі Київ - Овруч повністю відновиться: міст через Ірпінь буде кращий довоєнного. Фото: Держвідновлення

Будівельники влаштували деформаційні шви на мосту та змонтували системи водовідведення. Також встановили бордюрний камінь, облаштували велопішохідну доріжку, тротуар, перильне та барʼєрне огородження.

Нині мостобудівники проводять гідроізоляцію проїзної частини мосту. На черзі – влаштування нижнього шару асфальтобетонного покриття.

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Міст матиме у довжину 156 метрів та дві смуги руху, безпечний відгороджений тротуар та велопішохідну доріжку. В зоні мосту та на його підходах також за проєктом облаштують автономне освітлення.