Еще по одному мосту через Ирпень возобновится движение транспорта

Поврежденный в феврале 2022 года во время боевых действий мост между Киевом и населенными пунктами Вышгородского района нуждался в капитальных восстановительных работах. Движение транспорта через реку обустроили временное.

Как сообщает Госагентство восстановления, осенью прошлого года там начался капитальный ремонт, после чего мост получит лучшую пропускную способность и грузоподъемность.

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Согласно проектной документации здесь устроили свайные фундаменты, опоры и балки пролетного строения. Также было забетонировано монолитную железобетонную плиту.

Вскоре логистика на трассе Киев - Овруч полностью восстановится: мост через Ирпень будет лучше довоенного. Фото: Госвосстановление

Строители устроили деформационные швы на мосту и смонтировали системы водоотведения. Также установили бордюрный камень, обустроили велопешеходную дорожку, тротуар, перильное и барьерное ограждение.

Сейчас мостостроители проводят гидроизоляцию проезжей части моста. На очереди – устройство нижнего слоя асфальтобетонного покрытия.

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Мост будет иметь в длину 156 метров и две полосы движения, безопасный отгороженный тротуар и велопешеходную дорожку. В зоне моста и на его подходах также по проекту обустроят автономное освещение.