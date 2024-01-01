Когда откроют мост через канал в Вышгороде Киевской области

В этом месте один из пролетов моста был разрушен в 2022 году, когда началось полномасштабное вторжение российских оккупантов на Киев. Со временем здесь устроили понтонную переправу для легкового автотранспорта и автомобилей экстренных служб, чтобы участникам дорожного движения не приходилось совершать объезд через соседнее село Лебедевка.

Как сообщает на своей ФБ-странице первый заместитель председателя Государственного агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины Николай Бойко, работу по восстановлению переправы ведет компания Doğuş Grubu.

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Восстановление основного моста продолжается в рамках кредитного соглашения с Великобританией. Сейчас подрядчик уже получил первую часть металлических конструкций пролетных строений, закупленных в Великобритании.

Специалисты завершают устройство опор, чтобы впоследствии начать установку металлических балок и устройство монолитной плиты проезжей части.

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Параллельно в соседнем селе Лебедевка продолжаются подготовительные работы по устройству временного моста, который начнет функционировать вместе с открытием движения через мостовое сооружение на дороге Р-69. Тогда мост в Лебедевке также начнут ремонтировать.

Планом предусмотрено, что основной мост в Лебедевке будет находиться в ремонте не очень долго. Там завершить ремонт и открыть движение по основному мосту должны в первом полугодии следующего года.

Сейчас все работы на Р-69 и в Лебедевке ведутся параллельно. Подрядчик планирует увеличить количество работников и техники, чтобы завершить работы вовремя.