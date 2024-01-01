Два разрушенных моста восстанавливают лучше, чем были

О реконструкции одного из мостов, который был уничтожен в 2022 году, идет уведомление с Харьковщины. Географическое положение по понятным причинам не указывается, но сообщается о фактическом завершении работ.

Как отмечает региональная Служба восстановления, "мост уже построен полностью". Объем работ выполнен немалый. Строителям пришлось демонтировать разрушенное сооружение и только потом приступить к восстановлению.

Читайте также Какие мосты восстановлены на украинских дорогах в 2024 году: перечень

Здесь устроен новый фундамент, опоры, ригели. Установили балки пролетных строений и монолитную железобетонную плиту. На проезжей части сделали гидроизоляцию и асфальтобетонное покрытие. Также устроили водоотвод и сообщение сооружения с подходами.

Фото: Служба восстановления

Работы выполнены добротно и с гарантией на десятилетия. Восстановленная конструкция рассчитана уже под современные нагрузки. Весь рабочий процесс контролируется независимым инженером-консультантом и техническим надзором.

Сейчас продолжаются работы по обустройству подходов к мосту. Ожидаемое открытие движения планируется в начале июня.

Читайте также На Житомирщине восстановили еще три моста

Еще один объект по восстановлению переправы через реку ведется на дороге Р-69 Киев – Вышгород – Десна – Чернигов (км 29+110). Там работы в разгаре, но до восстановления транспортного сообщения еще долго.

С фото видно, что здесь формируют заливку опор, из которых три опоры цилиндрической формы практически уже готовы. Также на объект завезли мощный высотный гусеничный кран Terex CC 400 (252,8 л.с.) с решетчатой 46-метровой стрелой.

Фото: Служба восстановления

Вероятно, сюда завезут массивные и крупногабаритные конструкции, потому что такой кран имеет грузоподъемность не менее 100 тонн. На подобных операциях автомобильные краны даже такого операционного потенциала не справятся с подобными грузами из-за больших размеров монолитных железобетонных плит, чего не скажешь о гусеничном крановом великане.

Об ориентировочных датах сдачи объекта в эксплуатацию и возобновления по нему движения пока ничего не сообщается.