Два зруйновані мости відбудовують кращими, ніж були

Про реконструкцію одного з мостів, що був знищено у 2022 році, йде розповідь з Харківщини. Географічне положення зі зрозумілих причин не вказується, але повідомляється про фактичне завершення робіт.

Як зазначає регіональна Служба відновлення, "міст вже збудовано повністю". Обсяг робіт виконано чималий. Будівельникам довелося демонтувати зруйновану споруду і взятися за відбудови.

Читайте також Які мости відновлені на українських дорогах у 2024 році: перелік

Тут влаштовано новий фундамент, опори, ригелі. Встановили балки прогонових будов та монолітну залізобетонну плиту. На проїзній частині зробили гідроізоляцію та асфальтобетонне покриття. Також влаштували водовідведення та сполучення споруди з підходами.

Фото: Служба відновлення

Роботи виконано добротно й з гарантією на десятиліття. Відновлена конструкція розрахована вже під сучасні навантаження. Увесь робочий процес контролюється незалежним інженером-консультантом та технічним наглядом.

Наразі тривають роботи з облаштування підходів до моста. Очікуване відкриття руху планується на початку червня.

Читайте також На Житомирщині відновили ще три мости

Ще один об’єкт з відновлення переправи через річку ведеться на дорозі Р-69 Київ – Вишгород – Десна – Чернігів (км 29+110). Там роботи у розпалі, але до відновлення транспортного сполучення ще довго.

З фото видно, що тут формують заливку опор, з яких три опори циліндричної форми практично уже готові. Також на об’єкт завезено потужний висотний гусеничний кран Terex CC 400 (252,8 к.с.) з решітчастою 46-метровою стрілою.

Фото: Служба відновлення

Ймовірно, сюди завезуть масивні та великогабаритні конструкції, бо такий кран має вантажність не менше 100 тонн. На подібних операціях автомобільні крани навіть такого операційного потенціалу не впораються з подібними вантажами через великі розміри монолітних залізобетонних плит, чого не скажеш про гусеничного кранового велетня.

Про орієнтовні дати здачі об’єкта в експлуатацію та відновлення по ньому руху поки нічого не повідомляється.