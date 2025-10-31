Чешские четырехдверные большие автобусы выходят на улицы Черновцов

Пять автобусов большой размерной группы уже с нынешней субботы будут обслуживать маршрут №6А.

Как сообщает мэрия города на своей ТГ-странице, подаренные автобусы будут курсировать там вместо троллейбусов.

Город оптимизирует общественные маршруты

Запланированная ротация пассажирских машин призвана "обеспечить стабильное и удобное движение общественного транспорта на маршруте". Каждый автобус оборудован трекинговой системой, благодаря чему движение этих пассажирских машин можно отследить онлайн и подстроиться под их график.

Подаренные Прагой автобусы SOR City NB 12 не новые, датированы 2011 годом выпуска. Они ходили по маршрутам чешской столицы и по решению мэрии были переданы в Черновцы в хорошем техническом состоянии. Вся партия из 15 автобусов прибыла в город в августе нынешнего года.

После сервисно-ремонтной подготовки автобусы прошли процедуру сертификации и регистрации. Фото: Черновицкий горсовет

Получателем 12-метровых четырехдверных пассажирских машин чешского завода SOR Libchavy стало коммунальное предприятие "Черновицкое троллейбусное управление". В его цехах автобусы прошли соответствующую процедуру подготовки транспорта к работе на городских маршрутах.

Автобусы не новые, но добротные

Пассажирские машины с салоном на 26 сидячих и 75 стоячих мест еще на стадии ремонтно-сервисной подготовки к работе на линии были анонсированы руководством города, что их локация коснется маршрутов с большим пассажиропотоком. Упомянутый выше маршрут №6А является одним из них.

Низкопольные бело-красные автобусы с мощным двигателем на 286 л.с. и автоматической коробкой передач имеют не только добротное техническое состояние, но и комфортный салон с большой площадью легко тонированного остекления, кондиционерами, информационными табло.

Кроме этого City NB 12 имеет систему наклона кузова и на остановках пол выводится практически вровень с тротуаром. Это в часы пик значительно ускоряет посадку и высадку пассажиров. Также в салоне есть зона для размещения людей в креслах колесных, для чего автобус имеет откидные пандусы.

Для въезда детских колясок рампа не нужна, поскольку на остановке высота порога в дверях там минимальная и этот четырехколесный атрибут детской перевозки легко вкатывается в салон и выкатывается из него.

Все пять пассажирских машин укомплектованы экипажами и с 1 ноября выйдут на линию. Фото: Черновицкий горсовет

В часы пик ускорению входа и выхода пассажиров будет способствовать то, что автобус имеет четыре двустворчатых дверей. Это в два-три раза ускорит дорогу до работы, учебы или просто по делам.