Чеські чотиридверні великі автобуси виходять на вулиці Чернівців

П'ять автобусів великої розмірної групи уже з нинішньої суботи будуть обслуговувати маршрут №6А.

Як повідомляє мерія міста на своїй ТГ-сторінці, подаровані автобуси курсуватимуть там замість тролейбусів.

Місто оптимізує громадські маршрути

Запланована ротація пасажирських машин покликана "забезпечити стабільний та зручний рух громадського транспорту на маршруті". Кожен автобус обладнаний трекінговою системою, завдяки чому рух цих пасажирських машин можна відстежити онлайн та підлаштуватися під їх графік.

Подаровані Прагою автобуси SOR City NB 12 не нові, датовані 2011 роком випуску. Вони ходили маршрутами чеської столиці й за рішенням мерії були передані в Чернівці у доброму технічному стані. Уся партія із 15 автобусів прибула до міста у серпні нинішнього року.

Після сервісно-ремонтної підготовки автобуси пройшли процедуру сертифікації та реєстрації. Фото: Чернівецька міськрада

Отримувачем 12-метрових чотиридверних пасажирських машин чеського заводу SOR Libchavy стало комунальне підприємство "Чернівецьке тролейбусне управління". В його цехах автобуси пройшли відповідну процедуру підготовки транспорту до роботи на міських маршрутах.

Автобуси не нові, але добротні

Пасажирські машини з салоном на 26 сидячих та 75 стоячих місць ще на стадії ремонтно-сервісної підготовки до роботи на лінії були анонсовані керівництвом міста, що їх локація торкнеться маршрутів з великим пасажиропотоком. Згаданий вище маршрут №6А є одним з них.

Низькопідлогові біло-червоні автобуси з потужним двигуном на 286 к.с. та автоматичною коробкою передач мають не тільки добротний технічний стан, але й комфортний салон з великою площею легко тонованого скління, кондиціонерами, інформаційними табло.

Окрім цього City NB 12 має систему нахилу кузова і на зупинках підлога виводиться практично врівень з тротуаром. Це в години пік значно прискорює посадку та висадку пасажирів. Також в салоні є зона для розміщення людей в кріслах колісних, для чого автобус має відкидні пандуси.

Для в'їзду дитячих колясок рампа не потрібна, оскільки на зупинці висота порогу в дверях там мінімальна й цей чотириколісний атрибут дитячого перевезення легко вкочується до салону та викочується з нього.

Усі п'ять пасажирських машин укомплектовані екіпажами й з 1 листопада вийдуть на лінію. Фото: Чернівецька міськрада

В години пік прискоренню входу та виходу пасажирів сприятиме те, що автобус має четверо двостулкових дверей. Це у двічі-тричі прискорить дорогу до роботи, навчання чи просто у справах.