Чешские самоходки DITA усилили артиллерию Нацгвардии

Артиллерийские подразделения Национальной гвардии достаточно эффективно выполняют задачи на поле боя. Появление современных артиллерийских установок типа "Богдана" и "DITA" значительно усиливает огневые возможности наших сил и эффективность по поражению противника.

О самоходках DITA, пришедших на вооружение Нацгвардии, на своей странице Facebook рассказал командующий войсками НГУ Александр Пивненко. В частности, он отметил высокий уровень автоматизации и дальность точной стрельбы гаубицы.

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Эта пушка метко обезвреживает цели на расстоянии до 40 километров с довольно высоким темпом стрельбы – 5 снарядов в минуту. При этом такую производительность обеспечивает экипаж из двух человек – водитель и командир.

Здесь не только автоматическая подача снарядов, но инновационная система обозначения целей, прицеливания по заданным параметрам. Этому способствует бортовая система управления с баллистическим компьютером.

Восьмиколесная ходовая 29-тонной машины приводится в действие родным двигателем TATRA T3C-928-90, мощностью 300 кВт/407,8 л.с. Этот носитель артустановки может мчаться по дороге с твердым покрытием на скорости 90 км/ч.

Александр Пивненко, Facebook

Клиренс у машины солидный – 41 см. По бездорожью этот великан (длина 13020 мм, ширина 3085 мм, высота 3122 мм) передвигается до 25 км/ч. Но даже при таких условиях запаса топлива ему хватит на 600 километров.

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"Появление современных артиллерийских установок типа "Богдана" и "DITA" значительно усиливает огневые возможности наших сил и эффективность по поражению противника", – отметил в завершение своего сообщения командующий войсками НГУ Александр Пивненко.