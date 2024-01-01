Чеські самохідки DITA посилили артилерію Нацгвардії

Артилерійські підрозділи Національної гвардії досить ефективно виконують завдання на полі бою. Поява сучасних артилерійських установок типу «Богдана» і «DITA» значно посилює вогневі можливості наших сил й ефективність щодо ураження противника.

Про самохідки DITA, що прийшли на озброєння Нацгвардії, на своїй сторінці Facebook розповів командувач військами НГУ Олександр Півненко. Зокрема, він відзначив високий рівень автоматизації та дальність влучної стрільби гаубиці.

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Ця гармата влучно знешкоджує цілі на відстані до 40 кілометрів з доволі високим темпом стрільби - 5 снарядів на хвилину. При цьому таку продуктивність створюють забезпечує екіпаж з двох осіб – водій та командир.

Тут не лише автоматична подача снарядів, але інноваційна система позначення цілей, прицілювання за заданими параметрами. Цьому сприяє бортова система управління з балістичним комп’ютером.

Восьмиколісна ходова 29-тонної машини приводиться в дію рідним двигуном TATRA T3C-928-90, потужністю 300 кВт/407,8 к.с. Цей носій артустановки може мчати дорогою з твердим покриттям на швидкості 90 км/год.

Олександр Півненко, Facebook

Кліренс у машини солідний – 41 см. Бездоріжжям цей велетень (довжина 13020 мм, ширина 3085 мм, висота 3122 мм) пересувається до 25 км/год. Але навіть за таких умов запасу палива йому вистачить на 600 кілометрів.

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"Поява сучасних артилерійських установок типу «Богдана» і «DITA» значно посилює вогневі можливості наших сил й ефективність щодо ураження противника", – зазначив у завершення свого допису командувач військами НГУ Олександр Півненко.