Чешский прототип 155-мм артиллерийской системы "Морана" прошел полигонные испытания в научно-техническом отделе Военно-технического института (ВТУ) Сухопутных войск в Вышкове.

Тестирования в реальных условиях стрельбищ проводились на полигоне, который обычно используется для испытаний оружия для чешской армии. Артсистема компании Excalibur Army прошла всесторонние испытания, в том числе и ходовой базы носителя пушки.

На полигоне есть возможность протестировать военные транспортные средства в различных условиях эксплуатации. Шасси самоходки заставляли преодолевать препятствия высотой 20, 40, 60, 80, 100 и 120 см, а также гнали пересекать канавы глубиной от 50 до 300 см.

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Проведенные исследования являются еще одним шагом к достижению технической готовности Morana для возможного начала ее серийного производства, которое состоится примерно через три года. Довольно ярко колесная самоходная гаубица засветилась (см. видео внизу) прошлогодним летом на выставке Eurosatory в Париже, посвященной сектору обороны и безопасности.

Самоходная артиллерийская установка Morana компании Excalibur Army базируется на ходовой Tatra 815. Она имеет экипаж из трех солдат, которые находятся в бронированной кабине под названием Puma. Этот салон обеспечивает защиту 2-го уровня по стандарту STANAG 4569.

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Основное вооружение – 155-мм гаубица со стволом 52-го калибра, что позволяет вести огонь на расстояние более 40 км. Темп стрельбы такой же, как и в AHS DITA - шесть выстрелов на первой минуте, затем по пять в каждой последующей. Боезапас составляет 45 снарядов.

Сейчас чешская армия Excalibur работает над тремя артиллерийскими системами, производными от известной модели DANA 77. Речь идет о модернизации имеющегося ДАН до версии М2 для Украины, изготовление для Украины новой пушки-гаубицы ДІТА и испытания упомянутой "Мораны".

Фото: Excalibur Army