Чеський прототип 155-мм артилерійської системи "Морана" пройшов полігонні випробування в науково-технічному відділі Військово-технічного інституту (ВТУ) Сухопутних військ у Вишкові.

Тестування в реальних умовах стрільбищ проводилися на полігоні, який зазвичай використовується для випробувань зброї для чеської армії. Артсистема компанії Excalibur Army пройшла всесторонні випробування, в тому числі й ходової бази носія гармати.

На полігоні є можливість протестувати військові транспортні засоби в різних умовах експлуатації. Шасі самохідки змушували долати перешкоди висотою 20, 40, 60, 80, 100 і 120 см, а також гнали перетинати канави глибиною від 50 до 300 см.

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Проведені дослідження є ще одним кроком до досягнення технічної готовності Morana для можливого початку її серійного виробництва, яке відбудеться приблизно через три роки. Доволі яскраво колісна самохідна гаубиця засвітилася (див. відео внизу) торішнім літом на виставці Eurosatory в Парижі, що присвячена сектору оборони та безпеки.

Самохідна артилерійська установка Morana компанії Excalibur Army базується на ходовій Tatra 815. Вона має екіпаж з трьох солдатів, які знаходяться в броньованій кабіні під назвою Puma. Цей салон забезпечує захист 2-го рівня за стандартом STANAG 4569.

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Основне озброєння – 155-мм гаубиця зі стволом 52-го калібру, що дозволяє вести вогонь на відстань понад 40 км. Темп стрільби такий же, як і в AHS DITA - шість пострілів на першій хвилині, потім по п'ять в кожній наступній. Боєзапас становить 45 снарядів.

Наразі чеська армія Excalibur працює над трьома артилерійськими системами, похідними від відомої моделі DANA 77. Йдеться про модернізацію наявного ДАН до версії М2 для України, виготовлення для України нової гармати-гаубиці ДІТА та випробування згаданої "Морани".

Фото: Excalibur Army