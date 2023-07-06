Українська армія в очікуванні поставок турецьких гусеничних артилерійських установок Firtina.

Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ, бригадний генерал Олексій Громов повідомив, що "Очікується надходження нових систем, які на даний час підрозділами ЗС України ще не використовувалися – таких як … Firtina".

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САУ T-155 Firtina – локалізована турецька версія відомої корейської гаубиці K9 Thunder. Не так давно виробництво усіх складових K9 турецький ОПК налагодив у себе, окрім силової установки.

Туреччина вдосконалила свою 155-мм гаубицю Т-155 Firtina. На знімку Firtina та машина зарядки FAARV. Фото: Weaponews

Міноборони Туреччини планувало закупити 350 самохідок T-155 Firtina, з яких вже ніби-то 280 виробником поставлено.

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Турецька самохідна гармата САУ Firtina відрізняється від корейської модифікованою баштою, шасі та власною системою управління вогнем наступного покоління. Командир і навідник отримали тепловізійні приціли

Для екіпажу та зберігання боєприпасів створено необхідні умови. Потужний кондиціонер тримає всередині постійну температуру. Система перезарядки повністю автоматизована.

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На відміну від подібних САУ радянського зразка, що були на озброєнні в Україні, САУ Firtina ІІ є взірцем інноваційних впроваджень та комп’ютеризації. Її навігаційна система сама прив’язує розташування самохідки на карті місцевості та її висоту над рівнем моря.

Бортовий балістичний комп’ютер зводить усі необхідні параметри в таблицю готовності, починаючи від температури снаряда, ствола гаубиці, навколишньої вологості повітря, атмосферного тиску і закінчуючи швидкістю та напрямом вітру.

САУ Firtina в операційному і транспортному режимах. Фото з відкритих джерел

Зведені дані йдуть у подальший розрахунок і комп’ютер подає команду на вертикальні та горизонтальні кути наведення. До речі, тут відмовилися від гідравліки й перейшли на електричні приводи системи наведення.

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Далі бортовий комп’ютер здійснює прицілювання та контролює балансування гармати. Може бути напівавтоматичний режим роботи, коли наведення здійснюється за допомогою приладів управління навідника чи взагалі у ручному режимі.

Такі нововведення дозволити скоротити екіпаж гарматної самохідки з п’яти до чотирьох осіб й довести скорострільність до 8 пострілів на хвилину.

Установка Firtina II може накрити вогнем реактивних снарядів ворожі цілі на відстані 40 кілометрів.

Основні тактико-технічні характеристики T-155 Firtina: