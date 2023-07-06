Украинская армия ожидает поставок турецких гусеничных артиллерийских установок Firtina.

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ, бригадный генерал Алексей Громов сообщил, что “Ожидается поступление новых систем, которые в настоящее время подразделениями ВС Украины еще не использовались – таких как … Firtina".

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САУ T-155 Firtina – локализованная турецкая версия известной корейской гаубицы K9 Thunder. Не так давно производство всех составляющих K9 турецкий ОПК наладило у себя, кроме силовой установки.

Турция усовершенствовала свою 155-мм гаубицу Т-155 Firtina. На фото Firtina и машина зарядки FAARV. Фото: Weaponews

Минобороны Турции планировало закупить 350 самоходок T-155 Firtina, из которых уже 280 производителем поставлено.

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Турецкая самоходная пушка САУ Firtina отличается от корейской модифицированной башней, шасси и собственной системой управления огнем следующего поколения. Командир и наводчик получили тепловизионные прицелы

Для экипажа и хранения боеприпасов созданы необходимые условия. Мощный кондиционер держит внутри постоянную температуру. Система перезарядки полностью автоматизирована.

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В отличие от подобных САУ советского образца, которые были на вооружении в Украине, САУ Firtina II является образцом инновационных внедрений и компьютеризации. Ее навигационная система сама привязывает расположение самоходки на карте местности и ее высоту над уровнем моря.

Бортовой баллистический компьютер сводит все необходимые параметры в таблицу готовности, начиная от температуры снаряда, ствола гаубицы, влажности воздуха, атмосферного давления и заканчивая скоростью и направлением ветра.

САУ Firtina в операционном и транспортном режимах Фото из открытых источников

Сводные данные уходят в расчет и компьютер подает команду на вертикальные и горизонтальные углы наведения. Кстати, здесь отказались от гидравлики и перешли на электрические приводы системы наведения.

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Далее бортовой компьютер осуществляет прицеливание и контролирует балансировку пушки. Может быть полуавтоматический режим работы, когда наведение осуществляется с помощью приборов управления наводчика или вообще в ручном режиме.

Такие нововведения позволит сократить экипаж пушечной самоходки с пяти до четырех человек и довести скорострельность до восьми выстрелов в минуту.

Установка Firtina II может накрыть огнем реактивных снарядов вражеские цели на расстоянии 40 км.

Основные тактико-технические характеристики T-155 Firtina: