Почему дорожает топливо: четыре причины

Украинский рынок дизельного топлива входит в фазу повышенной волатильности, сообщает enkorr.ua. Сразу несколько факторов - подорожание европейского ресурса, ослабление гривны, увеличение налогов и зимние температуры - формируют новую ценовую реальность для трейдеров и потребителей.

Читайте также: Эксперты прогнозируют рост цен на топливо, но дефицита не будет

Европейский рынок задает тон

За последние пять дней средние котировки дизеля в Европе поднялись с 632 до 665 долларов за тонну, после чего скорректировались до 647 долларов по состоянию на 15 января. В то же время фьючерсы на газойль в Лондоне закрылись на уровне 654,75 доллара за тонну, что почти на 14 долларов выше предыдущего уровня. Это создает предпосылки для нового витка роста импортных цен уже со второй половины месяца.

Валютный фактор усиливает импортную инфляцию

Дополнительное давление создает валютный рынок. С начала года гривна ослабла на 1,14 грн за доллар и на 0,84 грн за евро. Для импортозависимого топливного сегмента это означает автоматический рост себестоимости даже при стабильных внешних котировках.

Рост налогового давления

С 1 января состоялось запланированное украинскими властями повышение акцизов на моторное топливо, в результате которого бензин подорожал на 1,75 грн/л; дизтопливо – 2,25 грн/л; автогаз – 1,5 грн.

Морозы увеличивают производственные затраты трейдеров

Низкие температуры заставляют компании использовать дополнительные депрессорные присадки для повышения морозостойкости дизеля. Стоимость таких добавок составляет 5–6 долларов за тонну или около 0,2–0,25 грн на литре. В условиях низких маржинальных возможностей опта это существенно влияет на финансовый результат.

Логистические и физические факторы ухудшают рентабельность импорта

Поставка из Греции сопровождается дополнительными потерями из-за температурной разницы. Дизель, который поступает с температурой более плюс 15 градусов, во время транспортировки охлаждается, что уменьшает литраж при сливе при неизменной массе. Это создает косвенные финансовые потери для импортеров.

Подорожание ORLEN Lietuva формирует новые риски

Литовский производитель повысил цены на период 19–25 января в среднем на 1,8 грн за литр. При этом завод сократил номинации поставок, что может создать локальные дефициты в случае роста спроса.

Розничный сегмент оказывается под давлением

Рост оптовых котировок неизбежно отразится на АЗС. Спред между оптом и розницей сократился до 7,80 грн за литр, что на 0,60 грн меньше среднего уровня прошлого года. Дополнительно маржу операторов съедают расходы на электроснабжение во время отключений.

Вывод

Рынок дизельного топлива входит в фазу системного подорожания, где внутренние факторы только усиливают внешние риски. При отсутствии стабилизации котировок и валютного курса дальнейший рост цен в рознице выглядит практически неизбежным.