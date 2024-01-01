Chevrolet Aveo получил модификацию как у Rolls-Royce

Как передает IThome, новинка дебютировала в Мексике по цене от 16 500 долларов. По сравнению с обычной версией модели, Aveo Black Special Edition имеет черную решетку радиатора, легкосплавные колесные диски, корпуса зеркал, логотипы спереди и сзади, а также уникальный салатовый цвет.

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Тормозные суппорты также имеют салатовое исполнение, а спортивности модели придает эксклюзивный пакет, что добавляет сплиттер, диффузор, агрессивные боковые пороги и спойлер. В то же время интерьер автомобиля выполнен в черно-серых цветах.

Aveo Black Edition стандартно оснащен 8-дюймовым мультимедийным дисплеем с камерой заднего хода, шестью подушками безопасности и кондиционером.

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Под капотом автомобиля установлен 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 99 лошадиных сил, который сочетается с 6-ступенчатой механической коробкой передач.