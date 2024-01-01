Chevrolet Aveo отримав модифікацію як у Rolls-Royce

Як передає IThome, новинка дебютувала в Мексиці за ціною від 16 500 доларів. У порівнянні зі звичайною версією моделі, Aveo Black Special Edition має чорну решітку радіатора, легкосплавні колісні диски, корпуси дзеркал, логотипи спереду та ззаду, а також унікальний салатовий колір.

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Гальмівні супорти також мають салатове виконання, а спортивності моделі надає ексклюзивний пакет, що додає сплітер, дифузор, агресивні бічні пороги та спойлер. Водночас інтер’єр автомобіля виконаний у чорно-сірих кольорах.

Aveo Black Edition стандартно оснащений 8-дюймовим мультимедійним дисплеєм з камерою заднього ходу, шістьма подушками безпеки та кондиціонером.

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Під капотом автомобіля встановлено 1,5-літровий атмосферний двигун потужністю 99 кінських сил, який поєднується з 6-ступінчастою механічною коробкою передач.