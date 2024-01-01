Chevrolet Blazer EV SS получил больше мощности, чем обещал автопроизводитель

Как сообщает Motor1, такая мощность позволяет модели достигать первой сотни всего за 3,4 секунды. В то же время запас хода составляет всего-навсего 487 километров. Интересно, что мощность Blazer EV SS соответствует мощности нового Cadillac Lyriq-V, который ездит на той же платформе GM.

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Стоимость новинки в конфигураторе Chevrolet начинается с 61 995 долларов. Кроме повышенной мощности, Blazer EV SS также будет отличаться уникальной настройкой шасси и тормозами Brembo.

Покупатели могут дополнительно оснастить авто 22-дюймовыми колесами за 2950 долларов и пакетом erformance Package за 395 долларов, который включает летние шины и некоторые обновления тормозной системы.

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Chevrolet Blazer EV пока является самой успешной электрической моделью концерна GM. Компания Chevrolet должна была начать продажи его высокопроизводительной версии еще в 2023 году, однако старт постоянно откладывали. Теперь, похоже, все проблемы остались в прошлом.