Chevrolet Blazer EV SS отримав більше потужності, ніж обіцяв автовиробник

Як повідомляє Motor1, така потужність дозволяє моделі досягати першої сотні всього за 3,4 секунди. Водночас запас ходу становить всього-на-всього 487 кілометрів. Цікаво, що потужність Blazer EV SS відповідає потужності нового Cadillac Lyriq-V, який їздить на тій же платформі GM.

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Вартість новинки у конфігураторі Chevrolet починається з 61 995 доларів. Окрім підвищеної потужності, Blazer EV SS також відрізнятиметься унікальним налаштуванням шасі й гальмами Brembo.

Покупці можуть додатково оснастити авто 22-дюймовими колесами за 2950 доларів й пакетом erformance Package за 395 доларів, який включає літні шини та деякі оновлення гальмівної системи.

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Chevrolet Blazer EV наразі є найуспішнішою електричною моделлю концерну GM. Компанія Chevrolet повинна була розпочати продаж його високопродуктивної версії ще у 2023 році, проте старт постійно відкладали. Тепер, схоже, всі проблеми залишилися в минулому.