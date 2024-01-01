Наступник Daewoo Matiz та Chevrolet Spark став електромобілем

Компанія Chevrolet на спеціальному заході з нагоди 100-річчя на ринку Бразилії презентувала компактний електрокросовер під назвою Spark EUV. Як зазначає Carscoops, схоже, компанія General Motors знайшла ефективний спосіб отримати максимальну вигоду від свого спільного підприємства SAIC-GM-Wuling.

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Автовиробник, фактично, змінив шильдики на китайській моделі Baojun Yep Plus й тепер вона називається Chevrolet Spark EUV. Попри те, що GM не оприлюднив повних специфікацій, офіційних фото автівки й дати її запуску на ринку, оголошення прийшло з ширшою обіцянкою: компанія планує вивести на бразильський ринок 10 нових моделей до 2025 року, п’ять із яких будуть класифіковані як “основні”.

Baojun Yep Plus

Новий Spark EUV, враховуючи його потенційну привабливість і позиціонування, ймовірно, є одним із найбільш значущих доповнень. Автівка має довжину в 3996 мм з колісною базою у 2650 мм. Лінійка китайської моделі також включає тридверний варіант, проте незрозуміло, чи планує Chevrolet вивести будь-який із цих альтернативних типів кузова на бразильський ринок.

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Найбільш ймовірно, Spark EUV запозичить свою силову установку Baojun Yep Plus, який оснащений заднім електродвигуном потужністю 75 кВт (102 к.с.) й акумулятором ємністю 41,9 кВт-год, що забезпечує запас ходу в 401 км за циклом CLTC.

Можливо, найпереконливішим аспектом цього крихітного позашляховика є його доступність. Компанія Chevrolet ще не оприлюднила бразильські ціни, проте вартість ідентичного Baojun Yep Plus в Китаї починається лише з 93 800 єн, що еквівалентно близько 12 900 доларів у Китаї.