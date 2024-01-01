Наследник Daewoo Matiz и Chevrolet Spark стал электромобилем

Компания Chevrolet на специальном мероприятии по случаю 100-летия на рынке Бразилии презентовала компактный электрокроссовер под названием Spark EUV. Как отмечает Carscoops, похоже, компания General Motors нашла эффективный способ получить максимальную выгоду от своего совместного предприятия SAIC-GM-Wuling.

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Автопроизводитель, фактически, сменил шильдики на китайской модели Baojun Yep Plus и теперь она называется Chevrolet Spark EUV. Несмотря на то, что GM не обнародовал полных спецификаций, официальных фото машины и даты ее запуска на рынке, объявление пришло с более широким обещанием: компания планирует вывести на бразильский рынок 10 новых моделей до 2025 года, пять из которых будут классифицированы как “основные”.

Baojun Yep Plus

Новый Spark EUV, учитывая его потенциальную привлекательность и позиционирование, вероятно, является одним из самых значимых дополнений. Автомобиль имеет длину в 3996 мм с колесной базой в 2650 мм. Линейка китайской модели также включает трехдверный вариант, однако непонятно, планирует ли Chevrolet вывести любой из этих альтернативных типов кузова на бразильский рынок.

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Наиболее вероятно, Spark EUV позаимствует свою силовую установку Baojun Yep Plus, который оснащен задним электродвигателем мощностью 75 кВт (102 л.с.) и аккумулятором емкостью 41,9 кВт-ч, что обеспечивает запас хода в 401 км по циклу CLTC.

Возможно, самым убедительным аспектом этого крошечного внедорожника является его доступность. Компания Chevrolet еще не обнародовала бразильские цены, однако стоимость идентичного Baojun Yep Plus в Китае начинается всего с 93 800 иен, что эквивалентно около 12 900 долларов в Китае.