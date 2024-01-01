Фальшивый полицейский Chevrolet Camaro озадачил настоящих копов

Сейчас автопарки патрульных преимущественно состоят из специально подготовленных кроссоверов, однако, ранее использование спортивных авто не было чем-то редким. В частности, в Калифорнии правоохранители систематически использовали Chevrolet Camaro разных поколений.

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Как сообщает Carscoops, теперь 25-летний водитель получил проблемы с законом именно за “косплей” такого авто. В среду полицейские из департамента Сан-Рафаэля обнаружили белый Chevrolet Camaro с наклейками California Highway Patrol сбоку.

Оригинальный Chevrolet Camaro California Highway Patrol

Они выглядели так же как оригинальные, поэтому правоохранители сначала даже приняли это авто за реальное. “Офицеры подумали, что это настоящий автомобиль CHP, и помахали водителю. Впоследствии они заметили, что водитель был без униформы и не был похож на работника CHP”, – отметили в ведомстве.

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Чтобы определить, происходит ли что-то странное, полицейские развернулись и остановили Camaro. К их удивлению, водитель заявил, что наклейки были специально нанесены на кузов авто для автошоу. Впоследствии оказалось, что данный Camaro недавно был снят с ареста.

“В ходе расследования водитель признался, что размещал наклейки на машине, чтобы общественность поверила, что это полицейская машина. Сначала он говорил, что автомобиль предназначен для автошоу, однако полицейские установили, что он не использовался на автошоу, поскольку его недавно изъяли со штрафплощадки из-за просроченной регистрации”, — сообщили правоохранители.

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Офицеры арестовали мужчину и снова изъяли Camaro. Его обвиняли в выдаче себя за сотрудника правоохранительных органов во время управления транспортным средством, модифицированным, чтобы выглядеть как полицейский. Однако, сообщается, что за 25-летнего водителя внесли залог, поскольку он больше не фигурирует в текущем списке заключенных. Однако, расследование дела до сих пор продолжается.