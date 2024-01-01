Фальшивий поліцейський Chevrolet Camaro спантеличив справжніх копів

Наразі автопарки патрульних переважно складаються зі спеціально підготованих кросоверів, однак, раніше використання спортивних авто не було чимось рідкісним. Зокрема, у Каліфорнії правоохоронці систематично використовували Chevrolet Camaro різних поколінь.

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Як повідомляє Carscoops, тепер 25-річний водій отримав проблеми з законом саме за “косплей” такого авто. У середу поліцейські з департаменту Сан-Рафаеля виявили білий Chevrolet Camaro з наклейками California Highway Patrol збоку.

Оригінальний Chevrolet Camaro California Highway Patrol

Вони виглядали так само як оригінальні, тому правоохоронці спершу навіть сприйняли це авто за реальне. “Офіцери подумали, що це справжній автомобіль CHP, й помахали водієві. Згодом вони помітили, що водій був без уніформи та не був схожим на працівника CHP”, – зазначили у відомстві.

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Щоб визначити, чи відбувається щось дивне, поліцейські розвернулися та зупинили Camaro. На їхній подив, водій заявив, що наклейки були для спеціально нанесені на кузов авто для автошоу. Згодом виявилось, що даний Camaro нещодавно був знятий з арешту.

“Під час розслідування водій зізнався, що розміщував наклейки на машині, аби громадськість повірила, що це поліцейська машина. Спершу він казав, що автомобіль призначений для автошоу, однак поліцейські встановили, що він не використовувався на автошоу, оскільки його нещодавно вилучили зі штрафмайданчика через прострочену реєстрацію”, — повідомили правоохоронці.

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Офіцери заарештували чоловіка та знову вилучили Camaro. Його звинувачували у видаванні себе за співробітника правоохоронних органів під час керування транспортним засобом, модифікованим, щоб виглядати як поліцейський. Проте, повідомляється, що за 25-річного водія внесли заставу, оскільки він більше не фігурує в поточному списку ув’язнених. Однак, розслідування справи досі триває.