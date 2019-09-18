Автомобиль начали производить в Таиланде.

В Украине новый Chevrolet Captiva 2020 уже не продают – американская марка покинула наш рынок. Однако на ее родине Шевроле Каптива бывает только пятиместной. А вот в Таиланде начали выпускать 7-местную версию, которую можно приобрести за 999 000 местных бат ($ 29 750).

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Интересно, что Chevrolet Captiva 2020 – это, фактически, модель Baojun 530, произведенная в Китае совместным предприятием SAIC-Wuling с General Motors. Эта машина уже доступна в Южной Америке с 1,5-литровым турбо четырехцилиндровым двигателем и CVT с восьмиступенчатой ​​коробкой передач. В Индии этот же автомобиль продается как MG Hector.

Производством 7-местной версии Chevrolet Captiva 2020 занимается завод в Таиланде, где также производят Trailblazer и Colorado.

Напомним, что Chevrolet Corvette оказался дешевле, чем ожидалось.