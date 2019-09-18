Автомобіль почали виробляти у Таїланді.

В Україні нового Chevrolet Captiva 2020 року вже не продають – американська марка покинула наш ринок. Однак на її батьківщині Шевроле Каптіва буває лише п'ятимісною. А от в Тайланді почали випускати 7-місну версію, яку можна придбати за 999 000 місцевих бат ($ 29 750).

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Цікаво, що Chevrolet Captiva 2020 – це, фактично, модель Baojun 530, вироблена в Китаї спільним підприємством SAIC-Wuling з General Motors. Ця машина вже доступна в Південній Америці з 1,5-літровим турбо чотирициліндровим двигуном і CVT з восьмиступінчастою коробкою передач. В Індії цей же автомобіль продається як MG Hector.

Виробництвом 7-місної версії Chevrolet Captiva 2020 займається завод в Таїланді, де також виробляють Trailblazer і Colorado.

Нагадаємо, що Chevrolet Corvette виявися дешевшим, ніж очікували.