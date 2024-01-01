Chevrolet Captiva стал электромобилем

“Captiva EV - это стратегический продукт в глобальной линейке электромобилей Chevrolet, который будет запущен в Бразилии до конца года”, - заявляет Фабио Руа, вице-президент GM South America.

Руководитель сопровождал разгрузку партии новой модели, которая прибывает в страну для финальных инженерных испытаний и завершения процесса омологации.

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Оказалось, что кроссовер Chevrolet Captiva EV – это "глобальный" экспортный вариант китайского Wuling Starlight S, сообщает “Фокус”. Причина этого – концерн General Motors является совладельцем бренда Wuling.

От китайской модели Chevrolet Captiva EV отличается дизайном передней части с тоненькой радиаторной решеткой и увеличенными воздухозаборниками. Авто достигает 4,75 м в длину при колесной базе 2,8 м

Captiva EV - одна из пяти моделей, анонсированных GM на 2025 год для Бразилии. Среди других – электрический Spark.