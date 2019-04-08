С цветом кузова только прогадал, ибо он напоминает о Porsche Cayenne.

Этот кроссовер начал свой жизненный путь, как Chevy Captiva и ему повезло войти в мир богатых и роскошных, превратившись на Rolls-Royce Cullinan. Или, по крайней мере, надев маску.

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Учитывая то, что роскошный внедорожник из Британии – Rolls-Royce Cullinan был представлен не так давно, времени на создание реплики у индийского мастера было немного. А потому некоторые мелочи и недостатки в его копии можно простить.

Возможно то, что можно увидеть в этом коротком видео – еще не финальная версия проекта. С другой стороны, индийцы имеют специфические эстетические предпочтения, часто непонятные остальному миру, поэтому Cherolet Cullinan может быть и завершенным проектом.

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