З кольором кузову лише прогадав, бо він нагадує про Porsche Cayenne.

Цей кросовер почав свій життєвий шлях, як Chevy Captiva та йому поталанило увійти в світ багатих і розкішних, перетворившись на Rolls-Royce Cullinan. Чи, принаймні, вдягнувши маску.

Також цікаво: Індійський виробник авто Tata презентував одразу чотири потужних авто: вражаючі фото

Зважаючи на те, що розкішний позашляховик з Британії – Rolls-Royce Cullinan був представлений не так давно, часу на створення репліки у індійського майстра було небагато. А тому деякі дрібниці й недоліки у його копії можна пробачити.



Можливо те, що можна побачити у цьому короткому відео – ще не фінальна версія проекту. З іншого боку, індійці мають специфічні естетичні уподобання, часто незрозумілі решті світу, тож Cherolet Cullinan може бути і завершеним проектом.

Також цікаво: В Україні продають за копійки гоночну "Копійку" купе