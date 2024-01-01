Chevrolet Captiva став електромобілем

“Captiva EV — це стратегічний продукт у глобальній лінійці електромобілів Chevrolet, який буде запущено в Бразилії до кінця року”, — заявляє Фабіо Руа, віцепрезидент GM South America.

Керівник супроводжував розвантаження партії нової моделі, яка прибувла до країни для фінальних інженерних випробувань та завершення процесу омологації.

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Виявилося, що кросовер Chevrolet Captiva EV – це "глобальний" експортний варіант китайського Wuling Starlight S, повідомляє “Фокус”. Причина цього – концерн General Motors є співвласником бренду Wuling.

Від китайської моделі Chevrolet Captiva EV відрізняється дизайном передньої частини з тоненькою радіаторною решіткою та збільшеними повітрозабірниками. Авто сягає 4,75 м завдовжки при колісній базі 2,8 м

Captiva EV — одна з п’яти моделей, анонсованих GM на 2025 рік для Бразилії. Серед інших – електричний Spark.