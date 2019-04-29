Первого в своей истории.

На специальном мероприятии Corvette Bash американский производитель презентовал логотип для нового Corvette, который впервые в истории модели станет среднемоторным и перейдет в класс суперкаров.

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Новый Chevrolet Corvette C8 2020 представят летом этого года, а именно: 18 июля. Пока же марка показала логотип спорткара и визуализацию эволюции фирменного знака.

Эмблема в целом повторяет ту, что использовалась ранее, однако логотип стал более лаконичным и имеет более острый угол “развала”.

Фото: 2020 Chevrolet Corvette C8 / CarAndDriver

Новая эмблема стала частью тизерной кампании, которой был дан старт с момента объявления даты премьеры новинки. Логотип показали на ежегодном Corvette Bash в Боулинг-Грин, штат Кентукки.

Фото: тестовый мул Chevrolet Corvette C8 / Motor1

Компания Chevrolet построила более 100 тестовых мулов Corvette C8, часть их была уничтожена во время краш-тестов.

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