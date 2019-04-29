Першого в своїй історії.
На спеціальному заході Corvette Bash американський виробник презентував логотип для нового Corvette, який вперше в історії моделі стане середньомоторним і перейде в клас суперкарів.
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Новий Chevrolet Corvette C8 2020 представлять влітку цього року, а саме: 18 липня. Нині марка показала логотип спорткара і візуалізацію еволюції фірмового знака.
Емблема в цілому повторює ту, що використовувалась раніше, однак логотип став лаконічнішим і має гостріший кут “розвалу”.
Фото: 2020 Chevrolet Corvette C8 / CarAndDriver
Нова емблема стала частиною тізерній кампанії, якій було дано старт з моменту оголошення дати прем'єри новинки. Логотип показали на щорічному Corvette Bash в Боулінг-Грін, штат Кентуккі.
Фото: тестовий мул Chevrolet Corvette C8 / Motor1
Компанія Chevrolet збудувала більше 100 тестових мулів Corvette C8, частина їх була знищена під час краш-тестів.
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