Першого в своїй історії.

На спеціальному заході Corvette Bash американський виробник презентував логотип для нового Corvette, який вперше в історії моделі стане середньомоторним і перейде в клас суперкарів.

Також цікаво: Відео: як карбоновий гіперкар Koenigsegg за 2 мільйони доларів розбивається у краш-тестах

Новий Chevrolet Corvette C8 2020 представлять влітку цього року, а саме: 18 липня. Нині марка показала логотип спорткара і візуалізацію еволюції фірмового знака.



Емблема в цілому повторює ту, що використовувалась раніше, однак логотип став лаконічнішим і має гостріший кут “розвалу”.

Фото: 2020 Chevrolet Corvette C8 / CarAndDriver

Нова емблема стала частиною тізерній кампанії, якій було дано старт з моменту оголошення дати прем'єри новинки. Логотип показали на щорічному Corvette Bash в Боулінг-Грін, штат Кентуккі.

Фото: тестовий мул Chevrolet Corvette C8 / Motor1

Компанія Chevrolet збудувала більше 100 тестових мулів Corvette C8, частина їх була знищена під час краш-тестів.

Також цікаво: Tesla Model P: наскільки реалістичні ці рендери?