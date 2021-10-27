Топовая версия американского спорткара оказалась даже более мощной и динамичной, чем ожидалось.

Z означает "злющий". Среднемоторный спорткар получил атмосферный V8 от трекового болида Corvette C8.R с которым ускоряется до сотни на 0,3 секунды быстрее обычного Corvette Stingray.

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Нынешнее поколение Corvette с индексом C8 дебютировало в 2019 году, как модель 2020 года. Новинка перевернула представление поклонников об этой модели, став среднемоторным спорткаром. А с появлением версии Z06 новый Corvette достоин титула суперкара.

5,5-литровый атмосферный мотор с четырехклапанными головками, титановыми шатунами, сухим картером и плоским коленвалом имеет отдачу в 670 лошадиных сил и 623 Нм крутящего момента. Он позволяет ускоряться с места до 60 миль в час (97 километров в час) за 2,6 секунды, что на 0,3 секунды быстрее обычного Corvette Stingray с 6.2-литровым мотором. Двигатель работает в паре с 8-скоростной роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями.

Визуально Corvette Z06 можно узнать по новому обвесу, подвижному спойлеру и четырем патрубкам выпускной системы. Это вряд ли будет заметно глазу, но кузов автомобиля стал шире почти на 10 сантиметров, поскольку передняя и задняя колея расширились на 3 и 4 сантиметра. Изменения в интерьере сосредоточены на более широком использовании карбона.

Фото: Chevrolet Corvette Z06 2022 / Chevrolet

Chevrolet Corvette Z06 предлагаться с электронноуправляемой блокировкой дифференциала, адаптивными амортизаторами Magnetic Ride Control 4.0, системой launch control для эффективного старта, тормозными дисками на 370 миллиметров спереди и 380 сзади с 6-поршневыми суппортами Brembo, колесными дисками разной размерности и шинами Michelin Pilot Sport 275/30 ZR20 на передней оси и 345/25 ZR21 на задней.

В качестве опции будет доступен пакет Z07 с карбон-керамическими тормозами, большим спойлером, шинами Michelin Sport Cup 2 R ZP и другими настройками подвески. Большой спойлер и изменены настройки подвески обеспечивают Z07 прижимную силу в 333 килограмма на скорости 300 км/ч, что почти вдвое больше, чем 166 кило в Corvette Z06.

Chevrolet Corvette Z06 у американских дилеров появится летом 2022 года, цены будут объявлены ближе к тому времени. Базовая версия Chevrolet Corvette Stingray в США стоит 62 195 долларов, а самая доступная машина в кузове тарга с открытым верхом оценена в 69 695 долларов.