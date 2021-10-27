Топова версія американського спорткара виявилась навіть більш потужною та динамічною, ніж очікувалось.

Z означає “злющий”. Середньомоторний спорткар отримав атмосферний V8 від трекового боліда Corvette C8.R з яким прискорюється до сотні на 0,3 секунди швидше за звичайний Corvette Stingray.

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Нинішнє покоління Corvette з індексом C8 дебютувало у 2019 році, як модель 2020 року. Новинка перевернула уявлення шанувальників про цю модель, ставши середньомоторним спорткаром. А з появою версії Z06 новий Corvette гідний титулу суперкара.

5,5-літровий атмосферний мотор з чотириклапанними головками, титановими шатунами, сухим картером і плоским колінвалом має віддачу у 670 кінських сил та 623 Нм крутного моменту. Він дозволяє прискорюватись з місця до 60 миль на годину (97 кілометрів на годину) за 2,6 секунди, що на 0,3 секунди швидше за звичайний Corvette Stingray з 6.2-літровим мотором. Двигун працює в парі з 8-швидкісною роботизованою коробкою передач з двома зчепленнями.

Візуально Corvette Z06 можна впізнати за новим обвісом, рухомому спойлеру та чотирма патрубками випускної системи. Це навряд чи буде помітно оку, але кузов автомобіля став ширшим майже на 10 сантиметрів, оскільки передня та задня колії розширились на 3 і 4 сантиметри. Зміни в інтер'єрі зосереджені на ширшому використанні карбону.

Фото: Chevrolet Corvette Z06 2022 / Chevrolet

Chevrolet Corvette Z06 пропонуватимуть з електроннокерованим блокуванням диференціала, адаптивними амортизаторами Magnetic Ride Control 4.0, системою launch control для ефективного старту, гальмівними дисками на 370 міліметрів спереду та 380 ззаду з 6-поршневими супортами Brembo, колісними дисками різної розмірності та шинами Michelin Pilot Sport 275/30 ZR20 на передній осі й 345/25 ZR21 на задній.

Опційно буде доступний пакет Z07 з карбон-керамічними гальмами, більшим спойлером, шинами Michelin Sport Cup 2 R ZP та іншими налаштуваннями підвіски. Великий спойлер та змінені налаштування підвіски забезпечують Z07 притискну силу у 333 кілограми на швидкості 300 км/год, що майже вдвічі більше, ніж 166 кіло у Corvette Z06.

Chevrolet Corvette Z06 в американських дилерів з’явиться влітку 2022 року, ціни будуть оголошені ближче до того часу. Базова версія Chevrolet Corvette Stingray у США коштує 62 195 доларів, а найдоступніша машина в кузові тарга з відкритим верхом оцінена у 69 695 доларів.