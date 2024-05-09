В ноябре этого года модель Malibu будет снята с конвейера. Место седана в линейке займет электрический Bolt нового поколения. Также сообщается, что GM приостановит производство Cadillac XT4.

Как заявил представитель General Motors Кевин Келли, в 2025 году производство XT4 возобновят на модифицированном заводе в Канзасе. Модель будет собираться параллельно с Bolt, однако Chevrolet Malibu будет окончательно снята с производства.

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Malibu – единственный седан в линейке Chevrolet на рынке США. Недавно компания представила обновление авто, поэтому в конфигураторе Malibu указан как модель 2024 модельного года Он предлагается с 1,5-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом с непосредственным впрыском и вариатором. Мощность агрегата составляет 163 л.с. и 250 Нм крутящего момента.

Келли заявил, что общий объем продаж Malibu превысил 10 миллионов единиц по всему миру. В то же время за первый квартал 2024 года в США было продано 32 749 экземпляров Malibu, тогда как его конкуренты, Toyota Camry и Honda Accord были проданы тиражом в 78 337 и 41 927 соответственно.

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Производство электрического Chevrolet Bolt нового поколения подтвердила руководитель GM Мэри Баррой еще в прошлом году. Компания питает большие надежды на будущую электрическую новинку. Известно, что она получит стоимость менее 30 тысяч долларов, батарею LFP и будет создана на эволюции платформы BEV2.