В листопаді цього року модель Malibu буде знята з конвеєра. Місце седана в лінійці займе електричний Bolt нового покоління. Також повідомляється, що GM призупинить виробництво Cadillac XT4.

Як заявив речник General Motors Кевін Келлі, в 2025 році виробництво XT4 відновлять на модифікованому заводі в Канзасі. Модель збиратиметься паралельно з Bolt, проте Chevrolet Malibu буде остаточно знята з виробництва.

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Malibu – єдиний седан в лінійці Chevrolet на ринку США. Нещодавно компанія презентувала оновлення авто, тому в конфігураторі Malibu вказаний як модель 2024 модельного року.Він пропонується з 1,5-літровим чотирициліндровим двигуном з турбонаддувом з безпосереднім уприскуванням та варіатором. Потужність агрегата становить 163 к.с. та 250 Нм крутного моменту.

Келлі заявив, що загальний обсяг продажів Malibu перевищив 10 мільйонів одиниць по всьому світу. Водночас за перший квартал 2024 року в США було продано 32 749 екземплярів Malibu, тоді як його конкуренти, Toyota Camry та Honda Accord було продано тиражем в 78 337 і 41 927 відповідно.

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Виробництво електричного Chevrolet Bolt нового покоління підтвердила очільниця GM Мері Баррою ще торік. Компанія плекає великі надії на майбутню електричну новинку. Відомо, що вона отримає вартість менше ніж 30 тисяч доларів, батарею LFP та буде створена на еволюції платформи BEV2.