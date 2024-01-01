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Чиновники хотят запретить водителям курить за рулем грузовиков

Министерство здравоохранения Испании предложило запретить курение во время движения водителям грузового транспорта. Против выступила Национальная федерация транспортных ассоциаций Испании, известная под аббревиатурой Fenadismer.
В Испании водителям коммерческого транспорта хотят запретить курение в кабине - Auto24

ФОТО: Коллаж Авто24|

Законотворческая инициатива о запрете курения в кабине грузовиков может пройти и тогда дефицит водителей станет еще большим

Валентин Ожго
logo7 июня, 19:50
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Эксперты сообщества самозанятых перевозчиков и малых и средних транспортных компаний, в составе которой 32 000 транспортных структур и более 60 000 транспортных средств, раскритиковали инициативу чиновников из медицинского ведомства. Они назвали запрет курения в кабине угрожающим и дискриминационным.

Спасает пока то, что это лишь намерения. Однако ведомство уже готовит законопроект о борьбе с курением. Есть там целые статьи о запрете курения в рабочих транспортных средствах без учета конкретных обстоятельств автомобильных перевозок.

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По мнению экспертов Fenadismer, такое нововведение для профессиональных водителей отнюдь не является улучшением, а может привести к увеличению стресса, связанного с работой. О своем несогласии они сообщили у себя на сайте под красноречивым названием "Запрет курения в грузовиках может повлиять на безопасность дорожного движения".

Таким образом, положительно оценивая общие меры, способствующие здоровью, Фенадисмер считает, что это предложение Министерства здравоохранения, примененное к профессиональным водителям, будет непропорциональным и дискриминационным.

Речь идет не о пассажирском общественном транспорте, а о грузовом. Обычно профессиональные водители остаются в кабине грузовика сами, без сопровождения, не подвергают опасности здоровья любые другие лица. Поэтому мероприятие, который имеет целью обеспечить защиту третьих лиц от последствий курения, не целесообразно.

А запрет курения водителям, которые добровольно решают это сделать, может создать ситуации большего стресса, вызвать тревогу и тем самым изменить их навыки вождения.

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Fenadismner также считает, что эта мера может быть дискриминационной, поскольку он не предусматривает идентичного запрета для частных водителей, которые могут продолжать курить в своих транспортных средствах, даже в сопровождении третьих лиц.

Именно поэтому профессиональная деятельность водителей почти во всех случаях создается в одиночку, что устраняет любую причину, связанную с практикой курения и его влиянием на третьих лиц.

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