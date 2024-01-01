Чиновники хотят запретить водителям курить за рулем грузовиков

Эксперты сообщества самозанятых перевозчиков и малых и средних транспортных компаний, в составе которой 32 000 транспортных структур и более 60 000 транспортных средств, раскритиковали инициативу чиновников из медицинского ведомства. Они назвали запрет курения в кабине угрожающим и дискриминационным.

Спасает пока то, что это лишь намерения. Однако ведомство уже готовит законопроект о борьбе с курением. Есть там целые статьи о запрете курения в рабочих транспортных средствах без учета конкретных обстоятельств автомобильных перевозок.

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По мнению экспертов Fenadismer, такое нововведение для профессиональных водителей отнюдь не является улучшением, а может привести к увеличению стресса, связанного с работой. О своем несогласии они сообщили у себя на сайте под красноречивым названием "Запрет курения в грузовиках может повлиять на безопасность дорожного движения".

Таким образом, положительно оценивая общие меры, способствующие здоровью, Фенадисмер считает, что это предложение Министерства здравоохранения, примененное к профессиональным водителям, будет непропорциональным и дискриминационным.

Речь идет не о пассажирском общественном транспорте, а о грузовом. Обычно профессиональные водители остаются в кабине грузовика сами, без сопровождения, не подвергают опасности здоровья любые другие лица. Поэтому мероприятие, который имеет целью обеспечить защиту третьих лиц от последствий курения, не целесообразно.

А запрет курения водителям, которые добровольно решают это сделать, может создать ситуации большего стресса, вызвать тревогу и тем самым изменить их навыки вождения.

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Fenadismner также считает, что эта мера может быть дискриминационной, поскольку он не предусматривает идентичного запрета для частных водителей, которые могут продолжать курить в своих транспортных средствах, даже в сопровождении третьих лиц.

Именно поэтому профессиональная деятельность водителей почти во всех случаях создается в одиночку, что устраняет любую причину, связанную с практикой курения и его влиянием на третьих лиц.