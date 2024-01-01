Чиновники хочуть заборонити водіям палити за кермом вантажівок

Експерти спільноти самозайнятих перевізників та малих і середніх транспортних компаній, у складі якої 32 000 транспортних структур та понад 60 000 транспортних засобів, розкритикували ініціативу чиновників з медичного відомства. Вони назвали заборону паління в кабіні загрозливою та дискримінаційною.

Рятує поки те, що це лише наміри. Однак відомство вже готує законопроєкт про боротьбу з курінням. Є там цілі статті про заборону куріння в робочих транспортних засобах без урахування конкретних обставин автомобільних перевезень.

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На думку експертів Fenadismer, таке нововведення для професійних водіїв аж ніяк не є покращенням, а може призвести до збільшення стресу, пов’язаного з роботою. Про свою незгоду вони сповістили у себе на сайті під промовистою назвою "Заборона куріння у вантажівках може вплинути на безпеку дорожнього руху".

Таким чином, позитивно оцінюючи загальні заходи, що сприяють здоров'ю, Фенадісмер вважає, що ця пропозиція Міністерства охорони здоров'я, застосована до професійних водіїв, буде непропорційною та дискримінаційною.

Йдеться не про пасажирський громадський транспорт, а про вантажний. Зазвичай професійні водії залишаються у кабіні вантажівки самі, без супроводу, і тому не наражають на небезпеку здоров'я будь-які інші особи. Тому захід, що має на меті забезпечити захист третіх осіб від наслідків паління, не доцільний.

А заборона куріння водіям, які добровільно вирішують це зробити, може створити ситуації більшого стресу, спричинити тривогу та тим самим змінити їхні навички водіння.

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Fenadismner також вважає, що цей захід може бути дискримінаційним, оскільки він не передбачає ідентичної заборони для приватних водіїв, які можуть продовжувати палити у своїх транспортних засобах, навіть у супроводі третіх осіб.

Саме тому професійна діяльність водіїв майже у всіх випадках створюється поодинці, що усуває будь-яку причину, пов'язану з практикою куріння та його впливом на третіх осіб.