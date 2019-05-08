Долгожданная новинка станет первым не двухместным автомобилем марки.

Компания McLaren опубликовала последний тизер своей новой модели – Grand Tourer, перед премьерой через неделю.

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Короткий 36-секундный видеоролик позволяет не только узнать дату премьеры, но и увидеть некоторые детали машины – светодиодные фары и фонари.

С появлением в McLaren модели Grand Tourer, автопроизводитель обещает "изменить правила игры в сегменте". Имеется в виду, автомобиль сочетает комфорт и скорость. "Старое правило: "вы не можете соединить трансконтинентальный комфорт с острыми ощущениями от сверхлегкого высокопроизводительного спорткара". Теперь оно в прошлом".

Фото: McLaren GT / McLaren

"Новый автомобиль рассчитан на поездки на дальние расстояния и обеспечит комфорт и удобство, которых вы ожидаете от моделей класса Grand Tourer", – заявил генеральный директор McLaren Майк Флюитт.

Каким на самом деле будет четырехместный McLaren Grand Tourer, сможем узнать после премьеры, которая запланирована на 15 мая.

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