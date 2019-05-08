Довгоочікувана новинка стане першим не двомісним автомобілем марки.

Компанія McLaren оприлюднила останній тізер своєї нової моделі – Grand Tourer, перед прем’єрою через тиждень.

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Короткий 36-секундний відео-ролик дозволяє не лише дізнатись дату прем’єри, а й побачити деякі деталі машини – світлодіодні фари й ліхтарі.



З появою у McLaren моделі Grand Tourer, автовиробник обіцяє “змінити правила гри в сегменті”. Мається на увазі, автомобіль поєднає комфорт і швидкість. “Старе правило: “ви не можете поєднати трансконтинентальний комфорт з гострими відчуттями від надлегкого високопродуктивного спорткара”. Тепер воно в минулому”.

Фото: McLaren GT / McLaren

“Новий автомобільний розрахований на поїздки на далекі відстані і забезпечить комфорт і зручність, яких ви очікуєте від моделей класу Grand Tourer”, заявив генеральний директор McLaren Майк Флюїтт.

Яким насправді буде чотиримісний McLaren Grand Tourer, зможемо дізнатись після прем’єри, яка запланована на 15 травня.

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