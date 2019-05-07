Офіційний дебют чеського флагмана призначений на цей місяць.

Чотири роки минуло від виходу третього покоління флагманської моделі Skoda, тож чеська марка вже готова представити фейсліфтинг для Superb.

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Прем’єра оновленого Superb відбудеться на відкритті чемпіонату світу з хокею у Братиславі, спонсором якого Skoda виступає з 1993 року.

Зміни в Superb – косметичні. Оптика, майже ідентична за формою до актуальної моделі, тепер будуть повністю світлодіодними, трохи збільшилась радиаторна решітка, бампери мають кілька нових ліній, кузову додали хромованого декору, а в оснащення додали нові колісні диски – ось і всі зовнішні відмінності.

Про інтер’єр та технічні подробиці поки нічого не відомо, однак Skoda обіцяє, що оновлений Superb прибуде гібридною силовою установкою. Ймовірно, успадкованою від Volkswagen Passat GTE.

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