Официальный дебют чешского флагмана назначен на этот месяц.

Четыре года прошло с выхода третьего поколения флагманской модели Skoda, поэтому чешская марка уже готова представить фейслифтинг для Superb.

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Премьера обновленного Superb состоится на открытии чемпионата мира по хоккею в Братиславе, спонсором которого Skoda выступает с 1993 года.

Изменения в Superb – косметические. Оптика, почти идентичная по форме к актуальной модели, теперь будет полностью светодиодной, немного увеличилась радиаторная решетка, бамперы имеют несколько новых линий, кузову добавили хромированный декор, а в оснащение добавили новые колесные диски – вот и все внешние отличия.

Об интерьере и технических подробностях пока ничего не известно, однако Skoda обещает, что обновленный Superb получит гибридную силовую установку. Вероятно, унаследованную от Volkswagen Passat GTE.

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