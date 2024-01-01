Chrysler Voyager и Pacifica отзывают из-за проблем с подушками безопасности

Как передает Carscoops, в апреле Chrysler объявил о двух отдельных отзывах Pacifica и Voyager, касающихся лобового стекла, которое могло выскочить во время аварии, и некорректной работы системы контроля тяги. В октябре был объявлен еще один отзыв. На этот раз из-за дефекта шторок безопасности.

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Было обнаружено, что Voyager и Pacifica 2020-2023 годов производства, были собраны с разъемами подушек безопасности, которые не закреплены должным образом. В момент аварии это может стать причиной неправильного развертывания подушки безопасности. Однако, хорошая новинка для Chrysler заключается в том, что проблема не является массовой.

К отзывной кампании попали только три экземпляра Voyager, произведенных в период с 20 августа 2020 года по 9 января 2023 года, а также 23 автомобиля Pacifica, изготовленные с 22 сентября 2020 года по 11 мая 2023 года. Компания нашла проблему еще в период с ноября 2020 года по сентябрь 2023 года, когда у дилеров было обнаружено 10 автомобилей Pacific и Voyager с отсоединенным разъемом CAB. Перед продажей их ремонтировали.

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Chrysler продолжал следить за проблемой и определил 16 дополнительных гарантийных претензий. В течение этого года автопроизводитель получал гарантийные обращения, поэтому решил добровольно отозвать модели. Владельцев предупредят об отзыве примерно 7 ноября 2024 года с просьбой отвезти свой автомобиль к дилеру, где разъем CAB будет правильно закреплен.