Chrysler Voyager і Pacifica відкликають через проблеми з подушками безпеки

Як передає Carscoops, у квітні Chrysler оголосив про два окремих відкликання Pacifica та Voyager, що стосувались лобового скла, яке могло вискочити під час аварії, та некоректної роботи системи контролю тяги. У жовтні було оголошено ще одне відкликання. Цього разу через дефект шторок безпеки.

Читайте також: Телеведучий Дмитро Комаров продав старенький Chrysler за мільйон гривень

Було виявлено, що Voyager та Pacifica 2020-2023 років виробництва, були зібрані з роз’ємами подушок безпеки, які не закріплені належним чином. В момент аварії це може стати причиною неправильного розгортання подушки безпеки. Однак, хороша новинка для Chrysler полягає у тому, що проблема не є масовою.

До відкличної кампанії потрапили лише три екземпляри Voyager, вироблених у період з 20 серпня 2020 року по 9 січня 2023 року, а також 23 автомобілі Pacifica, виготовлені з 22 вересня 2020 року по 11 травня 2023 року. Компанія знайшла проблему ще в період з листопада 2020 року по вересень 2023 року, коли у дилерів було виявлено 10 автомобілів Pacific і Voyager з від’єднаним роз’ємом CAB. Перед продажем їх ремонтували.

Також цікаво: Перший електромобіль Chrysler справив офіційний дебют

Chrysler продовжував стежити за проблемою та визначив 16 додаткових гарантійних претензій. Протягом цього року автовиробник отримував гарантійні звернення, тому вирішив добровільно відкликати моделі. Власників попередять про відкликання приблизно 7 листопада 2024 року з проханням відвезти свій автомобіль до дилера, де роз’єм CAB буде правильно закріплено.